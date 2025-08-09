Андрей Червиченко — о Батракове: у нас растёт большой мастер!

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с красно-белыми (4:2). Футболист оформил хет-трик в этой встрече.
«Батраков — молодец! Он зряче положил последний мяч в ворота «Спартака», прямо как в лузу, несмотря на то что ему мешали защитники. У нас большинство футболистов бьют туда, лишь бы мяч долетел, а Алексей всё делает зряче. Это говорит о том, что у нас растёт большой мастер!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
20-летний Батраков провёл пять матчей в текущем сезоне, забив семь голов. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.
