Наиль Умяров извинился перед болельщиками «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров извинился перед болельщиками красно-белых за неудачный старт сезона. В первых четырёх турах команда набрала четыре очка. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Прежде всего хотелось бы извиниться перед болельщиками «Спартака» за такой период, который идёт у нашей команды. Конечно, болельщики этого не заслуживают. Очень хочется выбраться из этой ситуации – «Спартак» не должен так начинать сезон. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из ситуации. Такой результат неприемлем для нас», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.