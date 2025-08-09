Эдуард Мор: Станковичу нужно продолжать работу в «Спартаке», но я с этим не согласен

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о будущем тренера Деяна Станковича в московском клубе. В 4-м туре Мир РПЛ красно-белые в гостях проиграли «Локомотиву» со счётом 2:4, серия команды без побед в чемпионате составляет три матча.

«Мы вернулись к тому, какие проблемы были в прошлом сезоне: смена позиций, тактики и футболистов. Просто не понимают, что делать на поле. Это было просто повторение прошлогодней игры. Я предвзят, хочу верить в лучшее. Есть такое выражение. Известная история, когда Бесков давал разборы игры. Он всех выгонял, а остался один Новиков и говорит: «У меня есть мнение, но я с ним не согласен». Так же у меня по Станковичу. Ему нужно продолжать работу, но я с этим не согласен», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.