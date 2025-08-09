Полузащитник «Спартака» Умяров считает, что команда находится в кризисе

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4) выразил мнение, что его команда находится в кризисе. В первых четырёх турах «Спартак» набрал четыре очка.

«В последних трёх встречах в РПЛ у команды нет ни одной победы, для «Спартака» это кризис. Нужно всем вместе собраться и выбираться как можно скорее», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками. В следующем туре 16 августа команда примет санкт-петербургский «Зенит».