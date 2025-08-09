Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров высказался о большом количестве красных карточек в команде

Игрок «Спартака» Умяров высказался о большом количестве красных карточек в команде
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об удалениях красно-белых на старте сезона-2025/2026. Игроки «Спартака» получили три красные карточки.

— Поверьте, никак не хочется обсуждать судейство. Даже игра в меньшинстве и поставленные пенальти никак не должны реагировать на нас и нашу игру. Хочется, чтобы мы абстрагировались от этого.

— От чего идут красные карточки? Есть мнение, что из-за Станковича.
— Я так не могу сказать. Каждая карточка идёт от каждого разного игрока: где-то прямая красная, где-то две жёлтых, где-то не успел и где-то ещё что-то. Такие моменты случаются, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android