Игрок «Спартака» Умяров высказался о большом количестве красных карточек в команде

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об удалениях красно-белых на старте сезона-2025/2026. Игроки «Спартака» получили три красные карточки.

— Поверьте, никак не хочется обсуждать судейство. Даже игра в меньшинстве и поставленные пенальти никак не должны реагировать на нас и нашу игру. Хочется, чтобы мы абстрагировались от этого.

— От чего идут красные карточки? Есть мнение, что из-за Станковича.

— Я так не могу сказать. Каждая карточка идёт от каждого разного игрока: где-то прямая красная, где-то две жёлтых, где-то не успел и где-то ещё что-то. Такие моменты случаются, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.