Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарём Шевалье

«ПСЖ» объявил о подписании пятилетнего контракта с вратарём Шевалье
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте объявил о переходе вратаря Люка Шевалье из «Лилля».

Соглашение с 23-летним голкипером заключено до 2030 года. Он будет выступать за парижан под 30-м номером. По данным журналиста Фабрицио Романо, за Шевалье заплатили более чем € 40 млн.

«Я — ребёнок, живущий своей мечтой. С самого детства я мечтал играть на самом высоком уровне. Я хотел бы поблагодарить президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и тренера Луиса Энрике, весь тренерский штаб и всех, кто усердно работал, чтобы я попал в «Пари Сен-Жермен». Я очень рад быть здесь. Я буду носить эту футболку со страстью и амбициями», — сказал Шевалье.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш намерен в ближайшее время продать действующего голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму. Также за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов вратарь пропустил 13 мячей в 10 встречах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android