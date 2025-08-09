Наиль Умяров: в третьем голе «Локо» я должен был выигрывать борьбу у Батракова

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров признал свою ошибку в моменте с одним из пропущенных мячей в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

— О чём говорят голы Батракова головой?

— В футболе бывают ошибки и хорошая игра забивающего. Про третий гол могу сказать, что там была борьба со мной, которую я должен был выигрывать. Но получилось так, как получилось, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В первых четырёх турах команда набрала четыре очка. Подопечные Деяна Станковича располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.