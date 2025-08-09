Наиль Умяров объяснил, почему «Спартак» пропускает после гола
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал сложившуюся закономерность, согласно которой его команда пропускает после своих голов. То же произошло и в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
— Как можешь объяснить то, что «Спартак» пропускает сразу после забитого мяча на контратаках?
— Если бы я знал, мы бы не допускали такого. Возможно, потеря концентрации. Честно, не понимаю. Сам много анализирую: такое было в прошлом сезоне и в этом повторяется второй тур подряд, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
