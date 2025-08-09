Наиль Умяров объяснил, почему «Спартак» пропускает после гола

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал сложившуюся закономерность, согласно которой его команда пропускает после своих голов. То же произошло и в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

— Как можешь объяснить то, что «Спартак» пропускает сразу после забитого мяча на контратаках?

— Если бы я знал, мы бы не допускали такого. Возможно, потеря концентрации. Честно, не понимаю. Сам много анализирую: такое было в прошлом сезоне и в этом повторяется второй тур подряд, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.