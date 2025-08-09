Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Наиль Умяров объяснил, почему «Спартак» пропускает после гола

Наиль Умяров объяснил, почему «Спартак» пропускает после гола
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал сложившуюся закономерность, согласно которой его команда пропускает после своих голов. То же произошло и в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Как можешь объяснить то, что «Спартак» пропускает сразу после забитого мяча на контратаках?
— Если бы я знал, мы бы не допускали такого. Возможно, потеря концентрации. Честно, не понимаю. Сам много анализирую: такое было в прошлом сезоне и в этом повторяется второй тур подряд, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

