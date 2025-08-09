Дубль Де Брёйне помог «Наполи» обыграть «Жирону» в товарищеском матче

Итальянский «Наполи» одержал победу над испанской «Жироной» в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Теофило Патини» в коммуне Кастель Ди Сангро (Италия) завершилась со счётом 3:2.

В составе неаполитанской команды дубль оформил Кевин Де Брёйне (15-я и 23-я минуты), ещё один мяч забил Джованни Ди Лоренцо (четвёртая минута). У «Жироны» дубль на счету 38-летнего нападающего Кристиана Стуани (33-я и 42-я минуты).

В следующем матче 14 августа команда Антонио Конте сыграет с греческим «Олимпиакосом». 23 августа в первом матче чемпионата Италии действующие чемпионы страны сыграют на выезде с «Сассуоло».

«Жирона» в 1-м туре чемпионата Испании 15 августа примет «Райо Вальекано».