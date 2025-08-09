Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Де Брёйне помог «Наполи» обыграть «Жирону» в товарищеском матче

Дубль Де Брёйне помог «Наполи» обыграть «Жирону» в товарищеском матче
Комментарии

Итальянский «Наполи» одержал победу над испанской «Жироной» в товарищеском матче. Встреча на стадионе «Теофило Патини» в коммуне Кастель Ди Сангро (Италия) завершилась со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Ди Лоренцо – 4'     2:0 Де Брёйне – 15'     3:0 Де Брёйне – 23'     3:1 Стуани – 33'     3:2 Стуани – 42'    

В составе неаполитанской команды дубль оформил Кевин Де Брёйне (15-я и 23-я минуты), ещё один мяч забил Джованни Ди Лоренцо (четвёртая минута). У «Жироны» дубль на счету 38-летнего нападающего Кристиана Стуани (33-я и 42-я минуты).

В следующем матче 14 августа команда Антонио Конте сыграет с греческим «Олимпиакосом». 23 августа в первом матче чемпионата Италии действующие чемпионы страны сыграют на выезде с «Сассуоло».

«Жирона» в 1-м туре чемпионата Испании 15 августа примет «Райо Вальекано».

Материалы по теме
«Рома» обыграла «Эвертон» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android