Игрок «Спартака» Умяров высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в команду

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оценил игру новичка команды Жедсона Фернандеша в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).
«Что касается Жедсона, вы все видите качественного игрока на поле. В любом случае невозможно забивать сразу в первой игре. Прошла лишь неделя после его перехода, ему нужно влиться на максимум в новую команду. Понятно, что хочется увидеть его в нашей команде адаптированным, поэтому мы ему помогаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Жедсон пополнил состав московской команды 31 июля текущего года. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.
