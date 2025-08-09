Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Умяров: хотим быстрее исправить ситуацию. Без разницы – игра с «Зенитом» или Махачкалой

Умяров: хотим быстрее исправить ситуацию. Без разницы – игра с «Зенитом» или Махачкалой
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4) высказался о желании исправить нынешнее турнирное положение команды. На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Мы хотим быстрее исправить ситуацию. Без разницы – это игра с «Зенитом» или Махачкалой. Каждая игра для нас – момент, который хочется использовать для исправления ситуации», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре московская команда сыграет с «Зенитом», эта встреча состоится 16 августа.

Полузащитник «Спартака» Умяров считает, что команда находится в кризисе
