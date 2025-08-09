Умяров: хотим быстрее исправить ситуацию. Без разницы – игра с «Зенитом» или Махачкалой

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4) высказался о желании исправить нынешнее турнирное положение команды. На данный момент красно-белые занимают 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства.

«Мы хотим быстрее исправить ситуацию. Без разницы – это игра с «Зенитом» или Махачкалой. Каждая игра для нас – момент, который хочется использовать для исправления ситуации», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре московская команда сыграет с «Зенитом», эта встреча состоится 16 августа.