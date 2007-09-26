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Билеты на матч "Зенит" — ЦСКА распроданы

Билеты на матч "Зенит" — ЦСКА распроданы
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В среду в кассы стадиона «Петровский» поступили последние 400 билетов на матч 25-го тура чемпионата России между питерским «Зенитом» и московским ЦСКА, который состоится в субботу. Остальные билеты уже разошлись, сообщает «Фонтанка».

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