22:00 Мск
Баринов преклонял колено перед Батраковым, Станкович был подавлен. Фото победы «Локо»

Комментарии

9 августа на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче 4-го тура МИР Российская Премьер-Лига. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе железнодорожников хет-трик оформил Алексей Батраков (18-я, 79-я, 86-я минуты). Ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв (49-я минута). У красно-белых отличились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута), который реализовал пенальти.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

