Наиль Умяров высказался о частой смене тактической схемы «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о частой смене тактической схемы красно-белых.

«Тактическая схема «Спартака» менялась от набора футболистов. Как мы помним, в 1-м туре были одни футболисты, потом было удаление, и мы все исправляли ситуацию. Уже в 3-м туре не было удалённых футболистов. Я считаю, что это связано прежде всего», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м в таблице РПЛ с четырьмя набранными очками. В следующем туре 16 августа команда примет санкт-петербургский «Зенит».