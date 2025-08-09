Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров высказался о частой смене тактической схемы «Спартака»

Наиль Умяров высказался о частой смене тактической схемы «Спартака»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о частой смене тактической схемы красно-белых.

«Тактическая схема «Спартака» менялась от набора футболистов. Как мы помним, в 1-м туре были одни футболисты, потом было удаление, и мы все исправляли ситуацию. Уже в 3-м туре не было удалённых футболистов. Я считаю, что это связано прежде всего», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На данный момент «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м в таблице РПЛ с четырьмя набранными очками. В следующем туре 16 августа команда примет санкт-петербургский «Зенит».

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Умяров высказался о трансфере Жедсона Фернандеша в команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android