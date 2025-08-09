Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал игру Глебова и Кругового в матче РПЛ с «Рубином»

Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал игру Глебова и Кругового в матче РПЛ с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о стиле игры футболистов команды Кирилла Глебова и Данила Кругового в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

— Оба вингера армейцев в этом матче — Глебов и Круговой — сегодня отличись. Данил вновь сделал это не на своей позиции. Что можете сказать об их игре?
— Глебов и Круговой могут меняться флангами, хоть сегодня они делали это нечасто. Но главные требования, которые мы им предъявляем, — идти за спину и открываться, идти в обыгрыш один на один. Глебов может играть и слева, и справа. Круговой очень опасен, когда играет справа, потому что имеет возможность смещаться в центр. Вы видели это сегодня на поле. И кажется, что Круговой неплохо показывает себя на новой позиции (улыбается)», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Материалы по теме
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android