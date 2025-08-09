Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал игру Глебова и Кругового в матче РПЛ с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о стиле игры футболистов команды Кирилла Глебова и Данила Кругового в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (5:1).
— Оба вингера армейцев в этом матче — Глебов и Круговой — сегодня отличись. Данил вновь сделал это не на своей позиции. Что можете сказать об их игре?
— Глебов и Круговой могут меняться флангами, хоть сегодня они делали это нечасто. Но главные требования, которые мы им предъявляем, — идти за спину и открываться, идти в обыгрыш один на один. Глебов может играть и слева, и справа. Круговой очень опасен, когда играет справа, потому что имеет возможность смещаться в центр. Вы видели это сегодня на поле. И кажется, что Круговой неплохо показывает себя на новой позиции (улыбается)», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
