Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Астон Виллой» в контрольном матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Марсель» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Гринвуд – 5' 1:1 Макгинн – 8' 2:1 Обамеянг – 76' 3:1 Обамеянг – 79'
Команды обменялись голами в первые 10 минут матча. На пятой минуте отличился английский нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник гостей Джон Макгинн. На 76-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте Обамеянг оформил дубль, отправив третий мяч в ворота «Астон Виллы».
