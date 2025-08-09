Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Астон Виллой» в контрольном матче

Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Астон Виллой» в контрольном матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Марсель» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 20:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Гринвуд – 5'     1:1 Макгинн – 8'     2:1 Обамеянг – 76'     3:1 Обамеянг – 79'    

Команды обменялись голами в первые 10 минут матча. На пятой минуте отличился английский нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник гостей Джон Макгинн. На 76-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте Обамеянг оформил дубль, отправив третий мяч в ворота «Астон Виллы».

Новости. Футбол
