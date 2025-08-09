Дубль Обамеянга принёс «Марселю» победу над «Астон Виллой» в контрольном матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Марсель» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 мск. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Команды обменялись голами в первые 10 минут матча. На пятой минуте отличился английский нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник гостей Джон Макгинн. На 76-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте Обамеянг оформил дубль, отправив третий мяч в ворота «Астон Виллы».