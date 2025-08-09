Скидки
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на хет-трик Батракова в ворота «Спартака»

Генич отреагировал на хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Комментарии

Известный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Что творит, а? Батраков биг стар! Что тут ещё скажешь», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».

