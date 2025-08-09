Генич отреагировал на хет-трик Батракова в ворота «Спартака»

Известный журналист и комментатор Константин Генич отреагировал на хет-трик полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

«Что творит, а? Батраков биг стар! Что тут ещё скажешь», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».