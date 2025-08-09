Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Тренер ЦСКА Челестини: Алвес провёл неплохой матч с «Рубином»

Аудио-версия:
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно игры новичка команды Матеуса Алвеса в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Матеус — очень креативный игрок. Сегодня у него была очень важная роль, которая состояла в том, чтобы обеспечивать численное преимущество в центре поля. Алвес провёл неплохой матч, но мне кажется, что он может прибавлять в развороте корпуса при приёме мяча. Сегодня в основном он распасовывал горизонтально и отдавал назад. Если бы он больше разворачивался к воротам соперника, то мог бы чаще играть вперёд. Именно это я и сказал ему в перерыве. Матеусу стоит делать меньше касаний и играть вертикально. Но давайте не забывать, что Алвес присоединился к команде совсем недавно, и ему ещё нужно время», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

