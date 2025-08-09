Тренер ЦСКА Челестини: Алвес провёл неплохой матч с «Рубином»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно игры новичка команды Матеуса Алвеса в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (5:1).

«Матеус — очень креативный игрок. Сегодня у него была очень важная роль, которая состояла в том, чтобы обеспечивать численное преимущество в центре поля. Алвес провёл неплохой матч, но мне кажется, что он может прибавлять в развороте корпуса при приёме мяча. Сегодня в основном он распасовывал горизонтально и отдавал назад. Если бы он больше разворачивался к воротам соперника, то мог бы чаще играть вперёд. Именно это я и сказал ему в перерыве. Матеусу стоит делать меньше касаний и играть вертикально. Но давайте не забывать, что Алвес присоединился к команде совсем недавно, и ему ещё нужно время», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.