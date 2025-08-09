Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» одержал одну победу в первых четырёх матчах нынешнего сезона РПЛ
Комментарии

«Зенит» уступил «Ахмату» (0:1) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, в четырёх стартовых турах нынешнего розыгрыша чемпионата России сине-бело-голубые одержали лишь одну победу.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

На старте нынешнего сезона РПЛ петербуржцы также обыграли «Ростов» (2:1), сыграли вничью с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). На данный момент клуб с берегов Невы располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками в активе. В следующем туре команда Сергея Семака в гостях сыграет с московским «Спартаком». Эта встреча состоится 16 августа.

По итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в РПЛ.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

