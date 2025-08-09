«Это только начало». Черчесов — о победе над «Зенитом» после своего возвращения в РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ. Эта встреча стала первой для специалиста после назначения в клуб из Грозного.

«Я поблагодарил ребят: это был важный матч и важная победа. Но это только начало – впереди матч на Кубок, потом «Крылья Советов». Так что сказал ребятам, что пять минут празднуем – и концентрируемся на следующей игре. Мы бы с удовольствием отпраздновали и поужинали вместе: вы этим занимайтесь, а мы будем работать.

Мне понравился счёт. И понравилось, что болельщик начал понимать, что мы хотим. Хотелось бы собрать полный стадион. Словами сюда не притащить, а делами – можно. Сегодня мы сделали маленький первый шаг. Ребята сегодня отдавались игре, боролись за каждый мяч. Где-то в атаке можно было сыграть лучше, но это рабочие моменты. Главное, что ребята поняли, чего мы хотим и как», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».