Созин — о поражении «Зенита» в Грозном: вот что значит имя, вот почему Черчесова так ждали

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результат матча 4-го тура Мир РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:0).

«Понятно, что в футболе бывает всё. Безусловно, «Зенит» в Грозном был фаворитом, они ехали за победой. Но вот что значит имя тренера.

Суть именно в этом. Что мог Черчесов поменять за три дня? Как вы себе представляете, что за этот срок он их физически подготовил, натаскал тактически? Там было-то две-три тренировки всего. Но за пять минут до свистка вся скамейка «Ахмата» стояла на ногах, чтобы выскочить на поле в случае победы. В этом – сила тренера. Вот почему Черчесова так ждали в России.

Конечно, он не будет побеждать в каждом матче. Но если вот этот запал и эмоции получится сохранить, «Ахмат» точно не будет командой, которая уже два года подряд играет в стыках», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.