«Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года
Санкт-петербургский «Зенит» выдал худший старт сезона в Мир Российской Премьер-Лиге с 2008 года, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сине-бело-голубые набрали пять очков после четырёх матчей чемпионата. В последний раз команда набирала так же мало очков в 2008 году, когда тренером был Дик Адвокат.
Сегодня, 9 августа, «Зенит» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 4-го тура чемпионата России со счётом 0:1.
После этой игры «Ахмат» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав три очка. «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.
В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'
