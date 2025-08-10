Созин: купить топовых футболистов — мало. Зря «Зенит» перед стартом РПЛ не отпустил Семака

Футбольный эксперт Андрей Созин после матча 4-го тура Мир РПЛ, в котором «Ахмат» переиграл «Зенит» (1:0), оценил старт петербургской команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Купить топовых футболистов за 25 млн – мало. Им ещё надо что-то вложить в голову и в ноги – и у Семака это не получается. Сколько бы мы ни слышали про шесть титулов у Семака… Давайте так: это, безусловно, доказывает, что он отличный тренер. Топовый для России. Но и у хороших тренеров бывает творческий кризис. Иногда лучший способ его преодолеть – сменить картинку: выдохнуть, осмотреться, даже просто отдохнуть. «Зенит» перед стартом сезона этого не сделал, не отпустил Семака сменить картинку – и зря.

Если у игроков «Ахмата» глаза сегодня горели и равнодушных не было, то у «Зенита» футболисты на скамейке выглядели так, что им только семечек не хватало. Там больше половины – равнодушные парни. И зажечь их некому. Потому что зажечь должен тренер, которому самому нужно где-то найти эту энергию», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.