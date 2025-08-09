Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 9 августа, календарь, таблица

В субботу, 9 августа, состоялись четыре матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 августа:

«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1;

ЦСКА — «Рубин» — 5:1;

«Локомотив» — «Спартак» — 4:2;

«Ахмат» — «Зенит» — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 12 очков после четырёх встреч. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также набравший восемь очков.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.