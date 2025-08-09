Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 9 августа, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 9 августа, календарь, таблица
В субботу, 9 августа, состоялись четыре матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 августа:

«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1;
ЦСКА — «Рубин» — 5:1;
«Локомотив» — «Спартак» — 4:2;
«Ахмат» — «Зенит» — 1:0.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив», набравший 12 очков после четырёх встреч. На второй строчке располагаются «Крылья Советов» с восемью очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, также набравший восемь очков.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
«Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года
