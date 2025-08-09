Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак провёл 300 матчей на посту главного тренера «Зенита»

Сергей Семак провёл 300 матчей на посту главного тренера «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1) достиг отметки в 300 матчей во главе санкт-петербургской команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

Первые две игры под руководством Семака в качестве исполняющего обязанности тренера сине-бело-голубые провели в марте 2014 года: тогда петербуржцы уступили ЦСКА (0:1) и переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:1). На постоянной основе специалист вернулся в команду 29 мая 2018 года. За это время тренер привёл коллектив к шести чемпионским титулам, к завоеванию двух Кубков России и пяти Суперкубков страны. Таким образом, Семак является самым титулованным тренером в истории «Зенита».

По числу матчей во главе «Зенита» Сергей Семак уступает только Юрию Морозову (323 игры), но является рекордсменом клуба по числу тренерских побед (182).

Материалы по теме
«Зенит» выдал худший старт сезона в РПЛ с 2008 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android