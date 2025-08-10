Скидки
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу в матче со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Мы очень счастливы и довольны. В первом тайме не всё получалось с точки зрения качества, но игровая дисциплина на протяжении всего матча была на хорошем уровне.

Нужно отдать должное ребятам, за черновую работу, организацию игры в обороне. Всё было очень дисциплинированно. Понятно, что были моменты, когда соперник заходил в нашу штрафную, в том числе и эпизод с пенальти. Был этот пенальти или нет, это уже второй вопрос.

— Как вы адаптировались к схеме «Спартака» с тремя центральными защитниками?
— Мы эти моменты обговаривали, и некоторые из них пытались отработать во время тренировок. Ближе к концу первого тайма всё стало просто и понятно, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

