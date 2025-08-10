Скидки
Главная Футбол Новости

Смолов — о продолжении карьеры: зарубежные предложения есть, из разных стран

Смолов — о продолжении карьеры: зарубежные предложения есть, из разных стран
Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, находящийся в статусе свободного агента, рассказал, что у него есть предложения по продолжению карьеры от зарубежных клубов.

«Желание продолжать карьеру есть. Зарубежные предложения есть, из разных стран», — приводит слова Смолова ТАСС.

35-летний Фёдор Смолов покинул «Краснодар» летом 2025 года. В минувшем сезоне нападающий провёл 16 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал три результативные передачи. Контракт нападающего с «быками» истёк 30 июня. Ранее футболист выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сельту», «Урал», «Анжи» и «Фейеноорд».

