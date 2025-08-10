«Манчестер Сити» разгромил «Палермо» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Палермо» (Италия) и «Манчестер Сити» (Англия). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ренцо Барбера» (Палермо, Италия).

Эрлинг Холанд открыл счёт на 25-й минуте и вывел английскую команду вперёд. Тейани Рейндерс забил на 59-й и 82-й минутах, оформив дубль в этой встрече.

«Палермо» 21 августа сыграет с «Кремонезе» в рамках Кубка Италии, новый сезон Серии B команда начнёт домашней игрой с «Реджаной» 23 августа.

«Манчестер Сити» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги гостевой встречей с «Вулверхэмптоном» 16 августа.