«Манчестер Сити» разгромил «Палермо» в товарищеском матче
Завершён товарищеский матч, в котором встречались «Палермо» (Италия) и «Манчестер Сити» (Англия). Победу со счётом 3:0 в этой игре одержал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Ренцо Барбера» (Палермо, Италия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 22:00 МСК
Палермо
Палермо, Италия
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 25' 0:2 Рейндерс – 59' 0:3 Рейндерс – 82'
Эрлинг Холанд открыл счёт на 25-й минуте и вывел английскую команду вперёд. Тейани Рейндерс забил на 59-й и 82-й минутах, оформив дубль в этой встрече.
«Палермо» 21 августа сыграет с «Кремонезе» в рамках Кубка Италии, новый сезон Серии B команда начнёт домашней игрой с «Реджаной» 23 августа.
«Манчестер Сити» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги гостевой встречей с «Вулверхэмптоном» 16 августа.
