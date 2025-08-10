Григорян: разуйте глаза, Батраков — уже выдающийся футболист

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4), а также высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, оформившем хет-трик.
— «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.
Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.
— Для него это тоже испытание — пройти через это всё.
— Да нет никакого испытания! Какое, к чёрту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чём мы говорим. Это просто талант, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
