Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: разуйте глаза, Батраков — уже выдающийся футболист

Григорян: разуйте глаза, Батраков — уже выдающийся футболист
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4), а также высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, оформившем хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— «Спартак» переигран вчистую. Такие футболисты, как говорится, делают разницу.

Является ли Батраков выдающимся футболистом? В силу нынешней ментальности меня критикуют за эти слова: рано, зазнается… Разуйте глаза, он уже выдающийся футболист.

— Для него это тоже испытание — пройти через это всё.
— Да нет никакого испытания! Какое, к чёрту, испытание? Вы видите у него какой‑то пафос, какое‑то зазнайство? Тогда о чём мы говорим. Это просто талант, — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

Материалы по теме
Генич отреагировал на хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android