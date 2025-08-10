Казанский: «Спартак» — просто набор идей без реализации, Батраков — вне контекста

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Локомотива» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2), а также высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, оформившем хет-трик.
«Очень развлекательный матч имени Батракова. «Спартак» — просто набор идей без реализации. Причём сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть: перемещения Жедсона, функционал Барко, влияние Солари… Только Дмитриев. Стихийное бедствие флангу «Локомотива». На неполный тайм.
Галактионов прекрасно знает стартовые 11, их возможность и очень спокойно реагирует на соперника, подчёркивая свои сильные стороны (переходы и контратаки) и маскируя слабости. Сегодня ещё и классная реакция на пенальти. Тоже о много говорит в контексте сезона. При небольшом владении — невероятная компактность голов во времени. Внушает! Батраков — вне контекста», — написал Казанский в своём телеграм-канале.
- 10 августа 2025
-
01:33
-
00:53
-
00:39
-
00:30
-
00:16
-
00:15
-
00:05
-
00:02
- 9 августа 2025
-
23:53
-
23:39
-
23:31
-
23:22
-
23:12
-
23:02
-
22:52
-
22:27
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:25