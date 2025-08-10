Скидки
Казанский: «Спартак» — просто набор идей без реализации, Батраков — вне контекста

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Локомотива» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2), а также высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, оформившем хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Очень развлекательный матч имени Батракова. «Спартак» — просто набор идей без реализации. Причём сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть: перемещения Жедсона, функционал Барко, влияние Солари… Только Дмитриев. Стихийное бедствие флангу «Локомотива». На неполный тайм.

Галактионов прекрасно знает стартовые 11, их возможность и очень спокойно реагирует на соперника, подчёркивая свои сильные стороны (переходы и контратаки) и маскируя слабости. Сегодня ещё и классная реакция на пенальти. Тоже о много говорит в контексте сезона. При небольшом владении — невероятная компактность голов во времени. Внушает! Батраков — вне контекста», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

