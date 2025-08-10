Казанский: «Спартак» — просто набор идей без реализации, Батраков — вне контекста

Известный российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Локомотива» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2), а также высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове, оформившем хет-трик.

«Очень развлекательный матч имени Батракова. «Спартак» — просто набор идей без реализации. Причём сами идеи тоже надо умудриться рассмотреть: перемещения Жедсона, функционал Барко, влияние Солари… Только Дмитриев. Стихийное бедствие флангу «Локомотива». На неполный тайм.

Галактионов прекрасно знает стартовые 11, их возможность и очень спокойно реагирует на соперника, подчёркивая свои сильные стороны (переходы и контратаки) и маскируя слабости. Сегодня ещё и классная реакция на пенальти. Тоже о много говорит в контексте сезона. При небольшом владении — невероятная компактность голов во времени. Внушает! Батраков — вне контекста», — написал Казанский в своём телеграм-канале.