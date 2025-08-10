Тренер «Локомотива» Галактионов оценил старт команды в нынешнем сезоне

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 4-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (4:2) высказался об уверенном старте своей команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

— Четыре победы в четырёх матчах, что для вас это значит? Как сохранить этот темп?

— Значит, что нужно укреплять игровую уверенность, закреплять результат. В начале чемпионата таблица будет варьироваться, потому нужно улучшать качество игры, чтобы результат был ещё лучше. Задачи на сезон просты — «Локомотив» всегда обязан занимать высокие места, показывать высокое качество игры и добиваться результата, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

В четырёх стартовых турах «Локомотив» обыграл «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари Нижний Новгород» (3:2) и «Спартак» (4:2).