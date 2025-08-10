Генич отреагировал на неожиданную победу «Ахмата» над «Зенитом» в первом матче Черчесова

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями от первой победы главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова во главе грозненского клуба. Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные экс-наставника сборной России одолели «Зенит» со счётом 1:0.

«Саламыч хорош», — написал Генич в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи аплодисментов.

По итогам матча «Ахмат» занимает 12‑ю строчку в таблице РПЛ, имея три очка, «Зенит» — восьмое место с пятью очками. В следующем туре «Ахмат» примет «Крылья Советов», «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком».

