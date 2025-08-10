«Для меня удивительна одна вещь…» Ловчев – после поражения «Спартака» в матче с «Локо»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:4) и неудачном старте команды в РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
— Это тренерская проблема?
— А чья еще? Конечно, тренерская. В каждой игре «Спартак» больше владеет мячом, но за этим результата нет. Для меня удивительна одна вещь: сейчас для каждой линии есть свой тренер. А футболисты всё равно ничего не умеют…» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.
