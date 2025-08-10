«Для меня удивительна одна вещь…» Ловчев – после поражения «Спартака» в матче с «Локо»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:4) и неудачном старте команды в РПЛ.

— Это тренерская проблема?

— А чья еще? Конечно, тренерская. В каждой игре «Спартак» больше владеет мячом, но за этим результата нет. Для меня удивительна одна вещь: сейчас для каждой линии есть свой тренер. А футболисты всё равно ничего не умеют…» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.