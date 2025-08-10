Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов – о победе «Ахмата» в матче с «Зенитом»: радоваться пока нечему

Черчесов – о победе «Ахмата» в матче с «Зенитом»: радоваться пока нечему
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0). Отметим, этот матч стал дебютным для «Ахмата» под руководством Черчесова.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, сменив на этом посту Александра Сторожука. На данный момент «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка. В следующем туре команда сыграет с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Черчесов по-королевски вернулся в Россию! Сразу же сенсационно сразил «Зенит»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android