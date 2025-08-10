Черчесов – о победе «Ахмата» в матче с «Зенитом»: радоваться пока нечему

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе команды в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0). Отметим, этот матч стал дебютным для «Ахмата» под руководством Черчесова.

«Доволен настроем команды. Мы на протяжении трех дней и работали над тем, чтобы ребята поверили в себя. Эта была важная победа, но чемпионат продолжается. Радоваться пока нечему. Уровень футболистов соответствует тому, чтобы играть лучше. Сейчас, видимо, силенок не хватает, потому что трех игроков вынуждено заменили из‑за мышечных повреждений или усталости», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, сменив на этом посту Александра Сторожука. На данный момент «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив три очка. В следующем туре команда сыграет с «Крыльями Советов».