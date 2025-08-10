Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»

Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Игра сегодня не получилась. По ходу матча, к сожалению, мы пропустили мяч, сами себе забили. Дальше пришлось вскрывать эшелонированную защиту соперника, который оборонялся большим количеством. Здесь мы, к сожалению, не преуспели. Не хватало скорости в атаке. Конечно, поле достаточно медленное, не совсем, наверное, позволяет играть быстро в тонкий футбол, и контратаковать на нем проще. Но тем не менее я думаю, что наша игра в атаке сегодня не была острой. Те моменты, которые были, мы не смогли реализовать. Большое количество стандартов, которые у нас были, тоже остроты большой нам, к сожалению, в атаке не принесли. В обороне так же играли. Достаточно много ошибались в простых ситуациях и в контратаках, которые, по сути, мы сами себе организовали в наши ворота. Поэтому игра со знаком минус для нас и с точки зрения качества, и с точки зрения результата», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

По итогам четырёх туров РПЛ санкт-петербургская команда занимает восьмое место, набрав 5 очков. В активе грозненской команды 3 очка. Подопечные Станислава Черчесова идут на 12-м.

Материалы по теме
Генич отреагировал на неожиданную победу «Ахмата» над «Зенитом» в первом матче Черчесова

Самые дорогие трансферы «Зенита»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android