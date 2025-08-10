Тен Хаг ответил на вопрос о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который сейчас возглавляет «Байер», ответил на вопрос о конфликте с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым вместе работал в английском клубе.

«Для меня он Роналду не проблема. Он никогда не был проблемой, и я думаю, это в прошлом. Думаю, так и случилось. Это в прошлом, и после этого мы выиграли два трофея с «Манчестер Юнайтед». Я желаю ему всего наилучшего в будущем и удачи», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, Роналду, когда выступал в «Манчестер Юнайтед» при тен Хага, дал интервью, в котором пожаловался на отсутствие профессионализма в клубе и раскритиковал главного тренера. После этого португалец покинул клуб и перешёл в «Аль-Наср».