Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг ответил на вопрос о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг ответил на вопрос о конфликте с Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который сейчас возглавляет «Байер», ответил на вопрос о конфликте с португальским нападающим Криштиану Роналду, с которым вместе работал в английском клубе.

«Для меня он Роналду не проблема. Он никогда не был проблемой, и я думаю, это в прошлом. Думаю, так и случилось. Это в прошлом, и после этого мы выиграли два трофея с «Манчестер Юнайтед». Я желаю ему всего наилучшего в будущем и удачи», — приводит слова тен Хага ESPN.

Напомним, Роналду, когда выступал в «Манчестер Юнайтед» при тен Хага, дал интервью, в котором пожаловался на отсутствие профессионализма в клубе и раскритиковал главного тренера. После этого португалец покинул клуб и перешёл в «Аль-Наср».

Материалы по теме
Лучший сезон Месси vs лучший сезон Роналду: чья статистика круче?
Истории
Лучший сезон Месси vs лучший сезон Роналду: чья статистика круче?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android