«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

34-летний центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес официально перешёл в саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На своей странице в соцсети X «Аль-Наср» опубликовал ролик, где пилот самолёта объявил о новичке, подписав пост следующим образом: «Особый пассажир на борту. Добро пожаловать, Иньиго!»

Отметим, испанец расторг контракт с «Барселоной» и присоединился к саудовскому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

Иньиго является игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. В составе сине-гранатовых выиграл внутренний требл: Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании. Кроме «Барселоны» Мартинес известен по выступлениям за «Реал Сосьедад» и «Атлетик». С бискайцами он завоёвывал Суперкубок страны. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

С 2013 года баск выступает за сборную Испании. В составе «Фурия Роха» он сыграл 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

