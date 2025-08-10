Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса

«Аль-Наср» объявил о переходе защитника «Барселоны» Иньиго Мартинеса
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес официально перешёл в саудовский «Аль-Наср». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На своей странице в соцсети X «Аль-Наср» опубликовал ролик, где пилот самолёта объявил о новичке, подписав пост следующим образом: «Особый пассажир на борту. Добро пожаловать, Иньиго!»

Отметим, испанец расторг контракт с «Барселоной» и присоединился к саудовскому клубу на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 2026 года с опцией продления ещё на сезон.

Иньиго является игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. В составе сине-гранатовых выиграл внутренний требл: Ла Лига, Кубок и Суперкубок Испании. Кроме «Барселоны» Мартинес известен по выступлениям за «Реал Сосьедад» и «Атлетик». С бискайцами он завоёвывал Суперкубок страны. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

С 2013 года баск выступает за сборную Испании. В составе «Фурия Роха» он сыграл 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Стало известно, будет ли «Барселона» искать замену Мартинесу, переходящему в «Аль-Наср»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android