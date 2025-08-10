«Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности в чемпионате России

«Спартак» повторил клубный антирекорд по пропущенным голам после 4 туров чемпионата России, сообщает Opta Sports в телеграм-канале. В матче 4-го тура РПЛ сезона 2024/2025 команда проиграла «Локомотиву» со счётом 2:4.

За первых четыре тура команда пропустила восемь голов. Сообщается, так много «красно-белые» пропускали только в сезоне-2004 при Невио Скале.

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.