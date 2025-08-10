«Ты меня достал! Оставил нас на улице и исчез!» Жена Барко — о конфликте с аргентинцем

Мика Ромеро, жена атакующего полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко, выступила с резкой критикой в адрес мужа. Ранее сообщалось, что в семье аргентинца произошёл серьёзный конфликт.

«Можешь говорить обо мне всё, что угодно, но никогда не говори, что я плохая мать! Плохой отец, плохой человек… Ты меня достал! Я молчала ради своей дочери, но тебе, похоже, хочется, чтобы я рассказала всё. Почему ты не говоришь, как выгнал нас из России, не показавшись даже, оставил нас на улице и исчез? От этого тебе так просто не отделаться.

От моей дочери — нет! Было расставание, но это не значит, что ты можешь играть на нуждах ребёнка. Мне надоело, что ты такой жестокий и считаешь себя неприкасаемым из‑за денег. Хотел войны? Получай. Я буду продолжать бороться за свою дочь, даже если останусь ни с чем, но я позабочусь о том, чтобы весь мир узнал правду», — написала женщина в социальной сети.

Барко выступает за московский «Спартак» с 2024 года, куда перешёл из аргентинского «Ривер Плейт». Летом 2025 года в СМИ сообщали, что Барко может покинуть «Спартак» из‑за намерения вернуться в Южную Америку, куда его жена вывезла дочь.

