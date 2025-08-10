Скидки
Семак высказался об игре Александра Соболева в проигранном матче «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда санкт-петербургской команды Александра Соболева в проигранном матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Думаю, что очень небольшое количество игроков сегодня смогли сыграть на своём уровне. По старанию, по движению Соболев смотрелся хорошо. Но, как и у всей атакующей группы, остроты было немного. Как у Саши, так и у Кассьерры, у Лусиано, которые вышли. Тот же Луис Энрике — наша полузащита, атакующие игроки, которые должны создавать остроту. В этом отношении её сегодня было мало», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Соболев вышел на поле в этой встрече в стартовом составе и сыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Семак назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Ахматом»

Главные футбольные дерби России:

