Семак высказался об игре Александра Соболева в проигранном матче «Зенита» с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру форварда санкт-петербургской команды Александра Соболева в проигранном матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

«Думаю, что очень небольшое количество игроков сегодня смогли сыграть на своём уровне. По старанию, по движению Соболев смотрелся хорошо. Но, как и у всей атакующей группы, остроты было немного. Как у Саши, так и у Кассьерры, у Лусиано, которые вышли. Тот же Луис Энрике — наша полузащита, атакующие игроки, которые должны создавать остроту. В этом отношении её сегодня было мало», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Соболев вышел на поле в этой встрече в стартовом составе и сыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

