Приезд Забарного в «ПСЖ» был отложен из-за действий «Борнмута» — L'Equipe

Приезд Забарного в «ПСЖ» был отложен из-за действий «Борнмута» — L'Equipe
Комментарии

Первоначально запланированный на эту субботу приезд украинского центрального защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» был отложен на один день из-за поведения «Борнмута», сообщает L'Equipe.

По данным источника Илья Забарный рассчитывал прибыть в столицу Франции в эту субботу, но этого не произошло. «Борнмут» ещё не подписал все необходимые документы. Теперь в Париже надеются принять своего будущего игрока в воскресенье.

Ранее сообщалось, что парижане заплатят за Забарного € 67 млн, включая бонусы.

В прошедшем сезоне Забарный провёл 39 матчей во всех соревнованиях за «Борнмут», сделав одну результативную передачу.

