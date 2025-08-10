Скидки
Главная Футбол Новости

«Полезно перед увольнением!» Губерниев оставил пожелание «Спартаку» после дерби с «Локо»

«Полезно перед увольнением!» Губерниев оставил пожелание «Спартаку» после дерби с «Локо»
Комментарии

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы «Локомотива» в московском дерби со «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Вот ведь молодцы «Локомотив»!!! Команда с огромным игровым потенциалом!!! А тренеру «Спартака» желаю не путаться в игровых схемах и разобраться в своих футболистах!!! Полезно перед увольнением!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 12 очков по итогам четырёх матчей. Московский «Спартак» находится на 11-м месте с четырьмя очками.

