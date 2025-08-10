«Полезно перед увольнением!» Губерниев оставил пожелание «Спартаку» после дерби с «Локо»

Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы «Локомотива» в московском дерби со «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вот ведь молодцы «Локомотив»!!! Команда с огромным игровым потенциалом!!! А тренеру «Спартака» желаю не путаться в игровых схемах и разобраться в своих футболистах!!! Полезно перед увольнением!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 12 очков по итогам четырёх матчей. Московский «Спартак» находится на 11-м месте с четырьмя очками.

«Золотая» эра «Локомотива»: