«Полезно перед увольнением!» Губерниев оставил пожелание «Спартаку» после дерби с «Локо»
Спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после победы «Локомотива» в московском дерби со «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Вот ведь молодцы «Локомотив»!!! Команда с огромным игровым потенциалом!!! А тренеру «Спартака» желаю не путаться в игровых схемах и разобраться в своих футболистах!!! Полезно перед увольнением!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на первом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 12 очков по итогам четырёх матчей. Московский «Спартак» находится на 11-м месте с четырьмя очками.
