Смолов опубликовал пост после победы «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России 35-летний Фёдор Смолов, находящийся в статусе свободного агента, в своём телеграм-канале выложил пост, где показал как посетил московское дерби в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счётом 4:2.

«Дерби, моё почтение. Было сильно», — написал Смолов в своём телеграм-канале, прикрепив несколько фотографий.

Фото: Телеграм-канал Фёдора Смолова

Смолов выступал за железнодорожников в период с 2018 по 2022 годы. За этот период он провёл 98 матчей, забив 29 голов и отдав 12 результативных передач. За время выступлений в московском клубе Фёдор дважды выигрывал Кубок России, а также один раз завоевал Суперкубок страны. С января по июль 2020-го форвард уходил в аренду в испанскую «Сельту».

