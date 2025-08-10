Скидки
Смолов опубликовал пост после победы «Локомотива» в дерби со «Спартаком»

Смолов опубликовал пост после победы «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России 35-летний Фёдор Смолов, находящийся в статусе свободного агента, в своём телеграм-канале выложил пост, где показал как посетил московское дерби в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Локомотив» был сильнее «Спартака» со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Дерби, моё почтение. Было сильно», — написал Смолов в своём телеграм-канале, прикрепив несколько фотографий.

Смолов выступал за железнодорожников в период с 2018 по 2022 годы. За этот период он провёл 98 матчей, забив 29 голов и отдав 12 результативных передач. За время выступлений в московском клубе Фёдор дважды выигрывал Кубок России, а также один раз завоевал Суперкубок страны. С января по июль 2020-го форвард уходил в аренду в испанскую «Сельту».

