Галактионов: в России грань от лучшего тренера до физрука – одна игра

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об отношении к тренерам в России. В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Неоднократно повторяем ещё с первого матча о том, что касается лозунгов. Нам необходимо закрепить нашу игровую составляющую. Четыре матча и игра на Кубок — не та дистанция, когда надо расхваливать и говорить о том, что впереди. Нам надо скромно делать своё дело, пахать, трудиться, стабилизировать игру и укреплять результаты. Те люди, которые нас вчера восхваляли, завтра нас «сожрут». Грань от лучшего тренера, которого носят на руках, до физрука в нашей стране — одна игра, вы все это прекрасно понимаете. Надо спокойно относиться к этому. Мы работаем, мы двигаемся и адекватно оцениваем происходящее с точки зрения анализа тех вещей, которые происходят в нашей команде, в российском футболе и вообще в целом в стране», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

На данный момент «Локомотив» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 12 очков. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Балтикой». Матч состоится 16 августа.

