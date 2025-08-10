«Полная анархия». Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о поражении московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:4.

«Абсолютно логичная победа. Если вы вспомните, в прошлом году железнодорожники тоже выиграли 3:1, Самошников забил два мяча. Тут тот же самый сценарий — отдали мяч «Спартаку», получили пространство. В «Спартаке» была полная анархия, особенно в конце встречи. Непонятно, что они хотели в этом матче», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, красно-белые после четырёх туров находятся на 11-м месте с турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича четыре очка. «Локомотив» возглавляет чемпионат России, набрав 12 очков из 12 возможных.

