«Полная анархия». Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

«Полная анархия». Радимов прокомментировал поражение «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о поражении московского «Спартака» в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:4.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Абсолютно логичная победа. Если вы вспомните, в прошлом году железнодорожники тоже выиграли 3:1, Самошников забил два мяча. Тут тот же самый сценарий — отдали мяч «Спартаку», получили пространство. В «Спартаке» была полная анархия, особенно в конце встречи. Непонятно, что они хотели в этом матче», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, красно-белые после четырёх туров находятся на 11-м месте с турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича четыре очка. «Локомотив» возглавляет чемпионат России, набрав 12 очков из 12 возможных.

Как появился «Спартак»:

