Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Ивлев: неприятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах

Игрок «Пари НН» Ивлев: неприятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний полузащитник «Пари Нижний Новгород» Андрей Ивлев поделился мыслями о домашних играх нижегородцев на чужих стадионах в сезоне-2025/2026. На стадионе «Пари НН» сейчас проводят ремонтные работы.

— Почему же у «Пари НН» до сих пор нет побед в этом сезоне?
— Мы всей командой тоже пытаемся ответить на этот вопрос. Если посмотреть по статистике, во всех матчах мы имели преимущество. Мне кажется, проблема заключается в том, что уступаем в ключевых эпизодах. От них зависит вся игра.

— Ситуация с домашним стадионом тоже влияет?
— Конечно. Всегда приятнее играть домашние матчи у себя, ведь никуда не надо ехать: подготовился дома, качественно поспал и играешь при своих болельщиках. А постоянные выезды отнимают очень много сил. Не совсем приятно играть домашние матчи на чужих полупустых стадионах. Их тоже можно считать гостевыми. Но мы ничего не можем с этим сделать — справляемся как можем, — сказал Ивлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В таблице РПЛ нижегородская команда под руководством Алексея Шпилевского занимает 15-е место без набранных очков после трёх туров.

Комментарии
