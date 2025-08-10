Алексей Батраков — третий самый молодой игрок, забивший в 20+ голов в РПЛ в XXI веке

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков забил 21 гол в 38 матчах в Российской Премьер-Лиги. На момент достижения данной отметки Алексею 20 лет и два месяца.
Как сообщает Opta Sports, в более молодом возрасте отметку в 20 голов в XXI веке пробивали лишь два игрока: Александр Кержаков (19 лет и 8 месяцев) и Алан Дзагоев (20 лет).
Пятёрка по данному показателю в РПЛ:
- Александр Кержаков («Зенит») — 19 лет и 8 месяцев
- Алан Дзагоев (ЦСКА) — 20 лет
- Алексей Батраков («Локомотив») — 20 лет и 2 месяца
- Жо (ЦСКА) — 20 лет и 4 месяца
- Фёдор Чалов (ЦСКА) — 20 лет и 6 месяцев
При этом Батракову (38 матчей) понадобилось меньше игр, чем Кержакову (46), Дзагоеву (58) и Чалову (46), а быстрее из этой пятёрки подобное достижение установил только Жо (35).
Отметим, в матче 4-го тура РПЛ Батраков оформил хет-трик в ворота московского «Спаратка» (4:2).