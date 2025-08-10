Защитник «Локомотива» стал трансферной целью «Атлетико Минейро» — источник

24-летний центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон стал трансферной целью бразильского «Атлетико Минейро». Об этом сообщает издание Bolavip со ссылкой на журналиста Пауло Асередо.

По информации источника, на данный момент никаких официальных предложений железнодорожникам не поступало, однако в ближайшее время бразильский клуб намерен активизировать переговоры.

Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году из «Атлетико Паранаэнсе». За время выступлений в российском клубе бразилец сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Лукаса с московским клубом истекает летом 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

