Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» стал трансферной целью «Атлетико Минейро» — источник

Защитник «Локомотива» стал трансферной целью «Атлетико Минейро» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон стал трансферной целью бразильского «Атлетико Минейро». Об этом сообщает издание Bolavip со ссылкой на журналиста Пауло Асередо.

По информации источника, на данный момент никаких официальных предложений железнодорожникам не поступало, однако в ближайшее время бразильский клуб намерен активизировать переговоры.

Фассон перешёл в «Локомотив» в 2022 году из «Атлетико Паранаэнсе». За время выступлений в российском клубе бразилец сыграл 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт Лукаса с московским клубом истекает летом 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Локомотив» планирует продлить контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android