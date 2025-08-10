Скидки
Главная Футбол Новости

Ловчев ответил на вопрос, доработает ли Станкович в «Спартаке» до конца 2025 года

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы главного тренера столичного клуба Деяна Станковича. В своём последнем матче «Спартак» проиграл «Локомотиву» в 4-м туре РПЛ со счётом 2:4.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Доработает Станкович до конца календарного года?
—Тут всё зависит не только от него. Как большой футболист и нормальный тренер, он может психануть. Не должно так быть. А то, что он психует, видно по всему сейчас, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка. Безвыигрышная серия команды в РПЛ составляет три матча (два поражения и ничья). В следующем туре «Спартак» встретится с «Зенитом». Матч состоится 16 августа.

