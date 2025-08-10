Радимов: покупки «Спартака» за последний год — € 50-70 млн, сколько тогда стоит Батраков?

Бывший российский полузащитник, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями о трансферной кампании московского «Спартака» после поражения красно-белых в дерби с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 2:4.
«У меня возникает вопрос, если суммировать все покупки «Спартака» за последний год, а это сумма € 50–70 млн, то сколько же тогда стоит Батраков? Может быть нужно было его купить и было бы гораздо легче и лучше», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в этой встрече 20-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков оформил хет-трик, став первым игроком железнодорожников с подобным достижением в матчах со «Спартаком». Кроме того, Батраков (20 лет и 2 месяца) оформил самый молодой хет-трик «Локомотива» в РПЛ в XXI веке и стал третьим самым молодым игроком с 20+ голами в чемпионате России в XXI веке.
